Incidente a Sarnano, due auto a fuoco

CRONACA - Vigili del fuoco in azione in località Strada Romani

Auto si scontrano, poi prendono fuoco. È successo intorno alle 15,45 di oggi pomeriggio a Sarnano. Lì, in località Strada Romani, in seguito all’incidente tra una Fiat Panda e una Jeep si è verificato un incendio dei due mezzi coinvolti nello scontro. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Tolentino per spegnere le fiamme. I pompieri hanno usato una autobotte e sono riusciti ad evitare che le fiamme si propagassero alla vegetazione che è molto fitta nel punto in cui è avvenuto l’incidente. Non ci sono stati feriti.