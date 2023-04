MACERATA - La proposta di Cna, il presidente Tritarelli: «Viste le difficoltà di attuazione del Pnrr, i ritardi nell’impiego dei fondi europei e considerati gli scarsi risultati nella realizzazione di grandi opere infrastrutturali, sottolineiamo ancora di più la necessità di coinvolgere le aziende private per velocizzare e rendere efficiente la messa a terra delle ingenti risorse disponibili»

«Incentivare l’installazione di piccoli impianti fotovoltaici sfruttando i capannoni delle piccole imprese». È la proposta presentata da Cna alla cabina di regia a Palazzo Chigi sul RepowerEU. L’idea viene rilanciata nella nostra provincia anche dal presidente Cna Macerata Maurizio Tritarelli: «Viste le difficoltà di attuazione del Pnrr, visti i ritardi nell’impiego dei fondi europei e considerati gli scarsi risultati nella realizzazione di grandi opere infrastrutturali, sottolineiamo ancora di più la necessità di coinvolgere le imprese private per velocizzare e rendere efficiente la messa a terra delle ingenti risorse disponibili». La proposta della Cna punta quindi a sviluppare un grande parco fotovoltaico diffuso: «I costi energetici delle imprese, anche se non sono al picco degli scorsi mesi, restano comunque alti e allora, senza consumare suolo, senza impattare negativamente sul paesaggio e con tempi relativamente brevi, e comunque in linea con il timing Pnrr, potremmo aiutare le Pmi a ridurre le spese e creare energia pulita per tutti».

Il potenziale su tutto il territorio nazionale è un patrimonio immobiliare di circa 800mila unità, detenuto per il 70% da Pmi, con una superficie complessiva stimata di 400 milioni di metri quadri, sfruttato in minima parte a causa dell’assenza di strumenti per sostenere l’investimento iniziale: «Attualmente – spiega Tritarelli – i tempi di ritorno per tali investimenti sono intorno ai 7 anni. Con il credito d’imposta l’impresa finanzierebbe l’impianto in 3-4 anni». La proposta avanzata da Cna nazionale prevede l’introduzione di un credito d’imposta fino al 50%, eventualmente da modulare sulla dimensione dell’impianto, con modalità di funzionamento analoghe a quelle di Industria 4.0. Tale misura su base triennale sarebbe sfruttata da almeno 200mila imprese con un costo modulabile fino a 2,5 miliardi.

«Sono tutti interventi che non sarebbero mai realizzati senza un incentivo», tiene a precisare Tritarelli. I nuovi impianti consentirebbero un taglio al consumo di gas pari a 1 miliardo di metri cubi l’anno e la riduzione delle emissioni di CO2 di 3,6 milioni di tonnellate l’anno: «Non vediamo controindicazioni – prosegue il presidente Cna – Le piccole imprese (che oggi scontano un gap pari al 30% rispetto ai concorrenti tedeschi) potranno beneficiare di una riduzione strutturale del costo dell’energia fino al 60% migliorando la competitività. La nostra regione e tutto il Paese potranno accelerare in modo rilevante il raggiungimento degli obiettivi sulla transizione energetica, rendendo artigiani e piccole imprese protagonisti dell’epocale trasformazione necessaria. Ogni euro dato alle nostre imprese – conclude il presidente Cna – significa sviluppo, lavoro, ricchezza diffusa. Soprattutto per quella parte di risorse che dovremmo restituire a Bruxelles è fondamentale investirla sui nostri prodotti e non vanificarla in investimenti irrealizzabili che rischiano di restare solo sulla carta».