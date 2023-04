CIVITANOVA - Operazione della Guardia di finanza: sequestrati quasi 200 grammi di stupefacenti, compresi tre biscotti contenenti estratti di marijuana

Il fiuto del cane Edir non fallisce, giovane ai domiciliari: in casa trovati hashish, marijuana, compresi tre biscotti sempre alla marijuana e oltre 3mila euro in contanti. E’ l’esito di un’operazione messa in campo dalla Guardia di finanza a Civitanova. I militari, come concordato anche in sede anche in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, hanno infatti controllato alcuni punti nevralgici della città.

Durante il servizio il cane antidroga Edir ha più volte segnalato un 21enne. Così è scattata la perquisizione nelle due abitazioni dei genitori del ragazzo, dove sono stati trovati: 176,20 grammi di hashish, 14,60 grammi di marijuana, una fiala di olio di hashish, tre biscotti contenenti estratti di marijuana e un totale di 3.430 euro in denaro contante, ritenuti proventi di spaccio. Per il giovane la procura ha disposto i domiciliari.