MACERATA - Ha salutato i colleghi e le colleghe durante una festa nella filiale Centro

Ultimo giorno di lavoro per Fortunata Poloni di Macerata che ha salutato «con immensa gratitudine» i colleghi dell’ ufficio postale di Macerata centro. Dopo 41 anni di servizio di cui 20 come consulente finanziaria, si è congedata con una festa, celebrando il traguardo insieme a tutti coloro che hanno lavorato al suo fianco. «Una donna apprezzata per la sua capacità di combinare passione, umanità e professionalità. Orgogliosi e felici di lei il marito Sauro, i figli Alessandro Giorgio e Valeria».