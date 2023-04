CIVITANOVA - Civita Star '80 era in programma in piazza XX Settembre nel pomeriggio, con ospiti speciali Adriano Pappalardo e Ivana Spagna

E’ stato rinviato a causa del maltempo lo spettacolo Civita Star ’80, il concerto del Primo Maggio a Civitanova. Lo comunicano i Teatri di Civitanova.

«Viste le condizioni meteo, che anche stamattina confermano per lunedì una situazione a forte rischio pioggia, è stato rinviato a data da destinarsi lo spettacolo Civita Star ’80. Il concerto era in programma in piazza XX Settembre nel pomeriggio, con ospiti speciali Adriano Pappalardo e Ivana Spagna».

Il concerto avrebbe chiuso la tre giorni di spettacoli organizzati in occasione del ponte, dopo il successo di presenze per la festività del 25 aprile. Il meteo non è però stato clemente ed è arrivata oggi la decisione.

Rinviati anche i giochi e gli spettacoli previsti dalla mattina al Lido Cluana. Verrà successivamente comunicata la data di recupero dello spettacolo.