MACERATA - Intervento di vigili del fuoco e polizia locale in un condominio di via Galasso da Carpi. C'è stato un cedimento strutturale, l'immobile verrà dichiarato inagibile. Non ci sono feriti

Crolla parte del tetto di una abitazione a Macerata, evacuazione in un condominio di via Galasso da Carpi. E’ successo questo pomeriggio intorno alle 16 e l’intervento alle 18,20 era in corso.

Una parte del tetto di un’abitazione composta da un paio di piani, ha ceduto. Non ci sono stati feriti. A causa dei problemi di staticità dell’abitazione, vigili del fuoco e Polizia locale hanno deciso di far evacuare le tre famiglie che ci vivono. In tutto sono sette persone. La polizia locale si è attivata con il progetto Prince, che prevede una reperibilità per aiutare persone in difficoltà e oltre agli agenti sul posto è arrivata anche una assistente sociale. Due delle famiglie hanno già trovato ospitalità da parenti o amici, una persona invece dovrebbe essere aiutata dal Comune con il progetto Prince. Il Comune farà una ordinanza di inagibilità dell’abitazione dove oltre a tre famiglie ci sono gli uffici di una attività. I vigili del fuoco in serata stavano continuando con gli accertamenti sul cedimento strutturale che ha interessato l’abitazione.



(Ultimo aggiornamento alle 19,10)