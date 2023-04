Torna “Giardini nascosti”

CIVITANOVA - Domenica 4 giugno nel borgo storico viaggio alla scoperta di cortili privati e palazzi con performance artistiche lungo il percorso

Antichi palazzi, giardini privati nascosti nel centro storico di Civitanova Alta. Torna per il secondo anno in occasione della Giornata mondiale dell’ambiente, l’iniziativa denominata “Giardini nascosti”, evento ideato da “Sentinelle del mattino”, Società operaia di Civitanova Alta, in collaborazione con Fai, pinacoteca Moretti e azienda Teatri di Civitanova. Quest’anno la seconda edizione si svolgerà domenica 4 giugno e vedrà l’apertura al pubblico di antichi palazzi, giardini, cortili privati e pubblici del centro storico.

«Proseguono gli appuntamenti organizzati per valorizzare i tesori nascosti del borgo storico – ha spiegato l’assessore al turismo Manola Gironacci -. Questa ulteriore iniziativa rappresenta un arricchimento della proposta culturale, storica, di accoglienza turistico e ambientale e costituisce quindi un valore aggiunto sul fronte promozionale dell’immagine della nostra città. La prima edizione dell’evento è stata molto apprezzata, per cui l’amministrazione ha voluto sostenere anche quest’anno la manifestazione realizzata in collaborazione con diverse realtà sociali e culturali, che tengo a ringraziare».

La giornata si articola in una serie di percorsi differenziati dove i visitatori, sotto la guida degli organizzatori, scopriranno spazi interni e scorci nascosti per ammirare le bellezze custodite nei vicoli della città. Ad arricchire la proposta, ci saranno inoltre i ragazzi dell’istituto Bonifazi con il progetto “Generazioni in dialogo”, visite guidate e percorsi liberi seguendo una “mappa dei tesori” centro storico e performance artistiche in mezzo alle bellezze architettoniche meno note del borgo.