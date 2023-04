DUE RUOTE - Diciotto postazioni pubblicitarie saranno installate da un privato sui due litorali. La giunta ha dato l'ok per la realizzazione dell'arredo urbano su suolo pubblico e demaniale

Diciotto nuove rastrelliere sul lungomare di Civitanova. Ad installarle un privato in cambio dello spazio pubblicitario. La giunta ha dato l’ok alla proposta pervenuta dall’agenzia 2L di Porto Recanati per l’installazione di 18 rastrelliere per biciclette con annessi spazi pubblicitari sui lungomare sud e nord. L’azienda si occuperà dell’installazione in maniera gratuita per il comune e gli spazi pubblicitari saranno integrati nelle strutture e saranno disponibili da aprile ad ottobre. Si tratta di strutture amovibili. Le rastrelliere saranno autorizzate dal comune fino al 31 dicembre 2023, (data di scadenza delle attuali licenze di concessioni demaniali marittime intestate al Comune. Le postazioni dovranno essere autorizzate dal demanio con il pagamento di una somma forfettaria a favore del comune pari a 1.165 euro. Le occupazioni che invece non ricadono sotto il demanio (5 postazioni) dovranno essere regolamentate mediante rilascio di una concessione di suolo pubblico da parte del Servizio Osap del Comune per la durata complessiva di 8 anni previo pagamento di quanto dovuto per l’occupazione del suolo pubblico.

(l. b.)