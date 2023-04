A 14 - E' accaduto nel pomeriggio, tra Grottammare e Pedaso, in direzione nord. Il tratto è rimasto chiuso per una mezz'ora, creando molti disagi alla viabilità

Paura in autostrada A 14 nel pomeriggio di oggi nel tratto tra Grottammare e Pedaso, in direzione nord.

Si è incendiata una gomma di un autoarticolato in transito. Il conducente se ne è accorto in tempo ed è riuscito ad accostare sulla corsia di emergenza per mettersi in salvo e dare l’allarme.

Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto, insieme con la squadra anti incendio di Autostrade per l’Italia ha evitato che le fiamme avvolgessero l’intero veicolo.

Le operazioni di spegnimento si sono svolte in pochi minuti, ma per la messa in sicurezza del mezzo e dell’area autostradale è servito più tempo ed è stato necessario chiudere il tratto interessato, per circa una mezz’ora.

Inevitabile pertanto il formarsi di code fino a 4 chilometri.