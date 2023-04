CHOC nel borgo dell'entroterra per la morte di Sandro Cruciani, colpito ieri sera da un malore mentre era alla guida della sua auto. Simona Rampichini, tra i primi a intervenire sul posto: «E' stato un maestro di vita e nel lavoro». I ricordi di chi lo conosceva. Il funerale domani nella chiesa di San Lorenzo, camera ardente a Tolentino

di Michele Carbonari

Gentile, disponibile, solare, sorridente, professionale, umano. Con questi aggettivi la gente di Urbisaglia sta ricordando il farmacista Sandro Cruciani, scomparso ieri sera intorno alle 20 a causa di un malore (leggi l’articolo). Aveva 74 anni. Era in auto insieme alla moglie Gianna Leone quando si è sentito male. Nonostante l’intervento con il defibrillatore e degli operatori del 118, per lui non c’è stato niente da fare. Originario di Tolentino, da tanto tempo viveva ad Urbisaglia, dopo aver gestito la farmacia La Rocca, in piazza Garibaldi. Da circa quattro anni era in pensione, ma lo si vedeva spesso in farmacia e in giro per il centro storico del paese. Oltre alla moglie Gianna, lascia il fratello Alberto, la cognata Sandra e i nipoti Guido, Fabrizio e Diletta. Il funerale, di cui si occupa l’impresa funebre Corvatta, sarà celebrato per domani, sabato, alle 15.30 nella chiesa di San Lorenzo. La camera ardente è allestita nella sala del commiato “Terracoeli” di Tolentino. Dopo la messa, seguirà il trasporto proprio nel cimitero di Tolentino.

«Sandro mi ha dato tanto, mi ha insegnato ad esercitare al meglio la mia professione di farmacista. Sempre solare, paziente e disponibile con i suoi pazienti, è stato un punto di riferimento per la nostra comunità. Era un professionista di gran cuore. Sapeva ascoltare, io stessa amavo confidarmi con lui – racconta la farmacista di Urbisaglia Simona Rampichini. Subito dopo l’incidente la moglie Gianna ci ha chiamato in farmacia e, insieme al collega Angelo, siamo corsi in aiuto. Assistiti telefonicamente dal 118, abbiamo iniziato ad effettuare il massaggio cardiaco, alternandolo al defibrillatore, proseguito dagli operatori del 118 non appena giunti sul posto. E’ stato un vero maestro ed insegnante, nel lavoro e nella vita. Sono grata di essere cresciuta insieme a lui».

Sul posto, ieri sera, anche Maurizio Magi, titolare del negozio Dalmazio Abbigliamento, per circa venti anni “confinanti” in piazza Garibaldi. «Siamo stati vicini da una vita. Era una persona solare e squisita, ha aiutato tutti senza problemi. Avendo avuto la farmacia in piazza, ha proprio vissuto Urbisaglia».

«Siamo profondamente rattristati dall’improvvisa scomparsa di Sandro Cruciani – scrive l’amministrazione comunale di Urbisaglia -. E’ stato per tanti anni il nostro farmacista. Ci lascia un grande vuoto, lo ricordiamo con affetto, gentile e disponibile aveva sempre un sorriso per tutti. Ci stringiamo intorno alla moglie Gianna a cui vanno le nostre più sentite condoglianze».

«Ieri sera all’affetto dei suoi cari, amici e colleghi è venuto a mancare il dottor Sandro Cruciani – il messaggio della farmacia La Rocca, che domani resterà chiusa tutto il giorno per lutto -. Fondatore della farmacia del nostro paese è stato per tutti noi esempio di dedizione alla nostra professione, gentilezza e umanità infinita. Vogliamo ringraziarlo per tutto ciò che ha trasmesso ad ognuno di noi e alla sua comunità. Ci stringiamo al dolore della moglie Gianna e della sua famiglia. Ciao dottor Sandro».

«Un dolore grande – ricorda su Facebook Giovanni Ronconi, un cittadino di Urbisaglia -. Sandro non era solo il farmacista, per me era un amico di vecchia data dai tempi lontani, da quando abitavamo a Tolentino. La comunità tutta perde un uomo di una rara gentilezza e umanità e aveva sempre un sorriso per tutti. Sandro, che Dio ti accompagni in cielo».

«Mi dispiace tantissimo – scrive sui social Patrizia Re -. La prima persona che ho conosciuto quando mi sono trasferita ad Urbisaglia tanti anni fa. Non conoscevo nessuno e quando lo incontravo fuori dalla farmacia, in giro o nella piazza, salutandomi in modo familiare, mi faceva sentire meno estranea al paese. Gentile, affabile, empatico. Condoglianze alla famiglia».