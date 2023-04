CIVITANOVA - Soddisfazioni per i tesserati del club Alfiere nero che si sono distinti nella tappa del campionato. Accedono alla finale regionale

Podio con primo e secondo posto per i giocatori Alfiere nero al torneo interprovinciale di scacchi che si è svolto a Civitanova e organizzato dall’associazione sportiva. La gara in cui si assegnano i titoli di campione provinciale delle province marchigiane decreta anche le qualificazioni per il campionato regionale che si terrà a Falconara a fine giugno.

Il torneo è iniziato sabato pomeriggio, 22 aprile e si è concluso la mattina del 25 aprile, dopo 6 turni di intense partite. Come spesso avviene in quasi tutte le competizioni che questa asd organizza, la sede di gioco era in “casa”, nella sede del tiro a volo Cluana. Il podio dei vincitori ha visto la presenza massiccia dei tesserati dell’Alfiere nero: il vincitore del torneo è stato Mauro Di Mantino, con 5,5 punti disponibili su 6, conquistando anche il titolo di campione provinciale di Macerata. Al secondo posto, solo per spareggio tecnico, con il medesimo punteggio, Andrea Rinaudo. Al terzo posto Diego De Paolis, tesserato con il circolo Dorico, nonché campione provinciale di Ancona. Presenti alla premiazione il consigliere comunale Roberto Tiberi ed il presidente del Tiro a volo Cluana Massimo Zaccari. Campione provinciale di Fermo, Alessio Monterubbianesi. I quattro giocatori sono classificati di diritto al campionato regionale; oltre loro si sono classificati anche Alessandro Di Petta, Loren Piccoli, Fabio Cosmai e Lorenzo Brugnoni. Direttore tecnico l’arbitro Giovanni Lattanzi.