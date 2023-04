A CIVITANOVA hanno ripulito la selva di San Savino, conferiti una decina di sacchi di immondizia abbandonata

La selva di San Savino a Civitanova ripulita dai cacciatori: sabato scorso la sezione civitanovese della Federcaccia ha organizzato con la fondazione “Una” la giornata ecologica denominata “Paladini del territorio”.

Oggetto della pulizia è stata la selva di San Savino, meraviglioso posto che si trova tra le colline della città Alta. «Un ringraziamento particolare va al consigliere comunale Roberto Tiberi – dicono da Federcaccia – per essersi subito messo a disposizione e in prima linea per aiutare sia nell’organizzazione che nella raccolta rifiuti. Molto il materiale abbandonato abusivamente e raccolto dai tanti volontari che hanno partecipato all’iniziativa. Un ringraziamento all’assessore Giuseppe Cognigni che prontamente ha contattato il Cosmari per il ritiro dei rifiuti. Ulteriore ringraziamento al direttivo della Federcaccia locale capitanata da Massimiliano Nociaro che a fine manifestazione ha offerto una lauta colazione a tutti i partecipanti. Una bella giornata all’aria aperta per una nobile causa».