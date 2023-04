CAMERINO - Scontro lungo la Muccese intorno alle 13,45. La vittima è un uomo di Recanati. Ha perso il controllo del motociclo ed è finito contro il mezzo che andava in direzione opposta. E' la quarta vittima in incidenti con le due ruote in meno di una settimana

Schianto tra una Vespa Piaggio e un camion a Camerino, morto un 68enne di Recanati. È la quarta vittima nel giro di pochi giorni in provincia, la terza sulle strade dell’entroterra (la seconda a Camerino).

L’incidente è avvenuto intorno alle 13,45 di oggi, lungo la statale 256 Muccese, in un tratto in curva. Il 68enne, A. P., in sella ad una Vespa, stava andando in direzione di Castelraimondo, quando si è scontrato con un camion, guidato da un 37enne di Ascoli, che andava nel verso opposto rispetto al motociclo. Il 68enne, nel fare la discesa, secondo i primi accertamenti, ha perso il controllo della sua Vespa, ed è finito contro lo spigolo del camion. Un urto che non ha lasciato scampo all’uomo che è morto sul colpo. Sul posto sono stati immediati i soccorsi del 118, dei vigili del fuoco di Camerino e dei carabinieri della Compagnia di Camerino. L’uomo però è morto sul colpo, subito dopo l’incidente. I rilievi dell’incidente sono affidati ai carabinieri. Per svolgere i rilievi dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Camerino.

E’ il quarto incidente con la moto dal 21 aprile in cui c’è una vittima. Nel primo aveva perso la vita un 62enne originario di Ancona, Massimo Aquilianti, che si era scontrato con un amico con cui stava facendo un giro. L’incidente era avvenuto sulla Muccese, a Camerino. Il giorno dopo aveva perso la vita, a Valfornace, un 40enne, Vinicio Aristei, originario di Foligno. La sera stessa c’era stato un grave incidente in superstrada, all’altezza di Morrovalle, in cui ha perso la vita Marco Staffolani, 44 anni, di Petriolo, che si è spento ieri dopo 4 giorni di ricovero.

(Servizio in aggiornamento)