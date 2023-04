CIVITANOVA - L'intervento del padre di uno dei ragazzi che si trovavano domenica in via Carena: «Lui non c'entrava nulla, non si può fare di tutta l'erba un fascio»

di Laura Boccanera

«Mio figlio che non c’entrava nulla è stato spintonato dai residenti e aggredito verbalmente. Io non li difendo, ma fare di tutt’erba un fascio ed esasperare la situazione non è la via per ottenere qualcosa».

Nella situazione rovente di via Carena e del borgo marinaro di Civitanova interviene anche il padre di uno dei ragazzi che l’altra sera erano in strada (leggi l’articolo). Una famiglia, dopo l’ennesima notte insonne infatti ha presentato un esposto al Prefetto per richiedere di attenzionare una situazione che ormai sta portando all’esasperazione gli abitanti del borgo marinaro costretti a subire una convivenza non facile con centinaia di giovani che hanno eletto a luogo di movida le strette stradine del borgo e ritrovandosi praticamente a bivaccare sopra i portoni di ingresso e sopra le auto dei residenti. La goccia che ha fatto traboccare il vaso domenica quando una famiglia che abita in via Carena ad un certo punto è uscita in strada e con altri residenti hanno affrontato i ragazzini intimando di andarsene e di smetterla di essere importuni.

Sul posto poco dopo si è ritrovato anche M.D.A, papà di uno dei minori, di Porto Sant’Elpidio che era andato a riprendere il figlio: «non è vero che ho difeso comportamenti inopportuni – dice – la verità è che mio figlio ha chiamato i carabinieri perché degli adulti stavano insultando lui e dei suoi amici. Gli dicevano: “è meglio se a Civitanova non ci venite”, che sono maleducati anche se loro non avevano fatto nulla e sono stati spintonati. Ho dato la mia disponibilità a tornare nel fine settimana e il mio numero di telefono e sono il primo a dire che se mio figlio si comporta male prenderò provvedimenti, ma non c’è alcuna ordinanza e i residenti non possono fare gli sceriffi. Poi anche io ho detto ai ragazzi che è meglio che frequentino zone come la piazza o il corso dove danno meno fastidio, ma nessuno può permettersi di mettere le mani addosso ad un minorenne preso nel mucchio senza averne accertato le responsabilità».