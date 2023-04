URBISAGLIA - Si è sentito male alla guida della sua Alfa Romeo mentre rincasava con la moglie. E' stata lei a chiamare i soccorsi e a chiedere un defibrillatore per salvargli la vita. L'uomo era in pensione

di Gianluca Ginella

Perde il controllo dell’auto dopo un malore e finisce contro un muro: è morto così Sandro Cruciani, 74 anni, farmacista di Urbisaglia, da qualche anno in pensione. L’incidente è avvenuto intorno alle 20 di questa sera, nella sua Urbisaglia.

Cruciani era al volante di una Alfa Romeo e stava rientrando a casa con la moglie quando si è sentito male in via Procopio. L’incidente è avvenuto all’altezza del civico numero 5. L’uomo ha perso il controllo della vettura ed è finita contro un muro. La moglie Gianna, anche lei farmacista, ha subito chiamato i soccorsi e anche la farmacia per chiedere di portare un defibrillatore. Alcuni colleghi hanno così cercato di salvare la vita a Cruciani, con un intervento immediato in attesa del 118. Sul posto, oltre al 118, sono intervenuti vigili del fuoco e carabinieri per occuparsi dei soccorsi. Ma l’automobilista non si è ripreso. Cruciani, molto conosciuto a Urbisaglia, per molti anni è stato titolare della farmacia La Rocca.

Solo poche ore prima sulle strade del Maceratese si è registrato un altro incidente mortale. In quel caso a perdere la vita è stato il 68enne Adriano Prosperi, di Recanati. In sella ad una Vespa, ha perso il controllo della sua due ruote che in un tratto in curva, andando da Camerino vesto Castelraimondo, si è schiantata con un camion. Il 68enne è morto sul colpo. Dal 21 aprile ci sono stati altri tre incidenti con la moto, tutti con una vittima. Il primo a perdere la vita era stato il 62enne Massimo Aquilanti, di Ancona, che si era scontrato con un amico con cui stava facendo un giro in moto. L’incidente era avvenuto a Camerino. Il giorno dopo aveva perso la vita, a Valfornace, Vinicio Aristei, 40, originario di Foligno. La sera stessa Marco Staffolani, 44 anni, aveva avuto un grave incidente in superstrada, all’altezza di Morrovalle: dopo 4 giorni di ricovero in Rianimazione a Macerata, ieri si è spento.

(ultimo aggiornamento alle 23,03)