FOTOGRAFIA - Inaugurazione sabato 29 aprile al teatro comunale

Una nuova mostra dedicata al teatro della coppia Ettore Lambertucci/Marco Castignani sarà visitabile negli spazi del teatro comunale di Urbisaglia da sabato 29 aprile alle 16,30 (orari aperture successive 30 aprile 10,30-12,30, 6 maggio 10,30-12,30 16,30-19,30 e 7 maggio 10,30-12,30).

Note degli autori: “Il fotografo di scena si muove silenziosamente, non deve far notare la sua presenza. Non arreca disturbo. Cerca di catturare lo sguardo degli attori senza fare rumore. Cerca di “cogliere l’attimo” in ogni modo, a qualunque costo. Siamo dell’opinione che non si debba perseguire l’immagine nitida a tutti i costi ma, piuttosto, saper cercare ed aspettare le giuste occasioni e circostanze. Anzi, in situazioni quali quelle teatrali, fenomeni come il movimento o particolari effetti luminosi spesso aiutano a ricreare nell’immagine finale l’azione e l’atmosfera presenti al momento dello scatto.

Le esposizioni, i tempi di ripresa e le sensibilità sono un insieme di fattori che devono confluire tutti assieme in un momento. Ed il fotografo deve riuscire a tradurlo in immagini che raccontano una scena, un’espressione, uno o più personaggi. La foto di scena è una foto che deve rendere ancora più bello lo spettacolo rappresentato e, soprattutto, saperne condensare il significato e renderne l’atmosfera. La foto di scena si deve, quindi, adattare allo spettacolo e questo richiede molta concentrazione, malleabilità e sensibilità. Nella fotografia in bianco e nero il contrasto tra chiaro e scuro è assoluto e definito, esiste solo ciò che la luce ci rivela e ciò che è totalmente cancellato dal nero intenso. Il nero diventa il sipario dietro il quale si nasconde quello che non si vuole mostrare lasciando la nostra immaginazione libera di ricreare ciò che non possiamo vedere oltre ciò che il fotografo ha messo in luce.Se il teatro è di per sé il “luogo del vedere”, ciò che tentiamo di fare è “vedere oltre”, ragionando sull’elemento principe della scena, ovvero l’attore e il suo corpo”.

Ettore Lambertucci, 72 anni, maceratese, è un professionista in pensione che si dedica a tempo pieno alla sua grande passione, la fotografia, che ha sempre curato sia come fotografo dilettante sia come studioso della materia. Marco Castignani, 50enne di Montecosaro, è un imprenditore agricolo, fin da molto giovane affascinato dalla fotografia, predilige fotografare feste popolari sagre e tradizioni paesane puntando molto sulla ritrattistica.