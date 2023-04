Lancio di mattoni contro la sede del Gus,

condannato a sei mesi

MACERATA – Sotto accusa in tribunale, per danneggiamento, un 59enne. Aveva giustificato il gesto dicendo che riguardava l’appalto per spalare la neve

27 Aprile 2023 - Ore 18:53 - caricamento letture

Due manufatti in cemento scagliati contro la sede del Gus di Macerata, condannato a sei mesi un 59enne. Oggi la sentenza del giudice Roberto Evangelisti del tribunale di Macerata. Sotto accusa Alessandro Prosperi, residente a Macerata, che doveva rispondere di danneggiamento. I fatti risalgono al 26 febbraio 2018. L'uomo, difeso dall'avvocato Jacopo Allegri, è accusato di aver lanciato due manufatti in cemento contro la vetrata della porta d'ingresso del Gus, in piazza Mazzini. Il motivo lo aveva spiegato lui stesso alla polizia quando gli agenti lo avevano individuato come il presunto autore del gesto. Aveva detto che non era animato da razzismo, ma dal fatto che siccome aveva fatto richiesta al Comune come spalatore di neve e visto che aveva nevicato la notte rapina, sia aspettava di venire chiamato. Il Comune invece gli aveva detto che l'appalto era stato assegnato al Gus. Oggi la sentenza, il pm ha chiesto la condanna a 8 mesi. (Gian. Gin.)

