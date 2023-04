LUTTO - Il 68enne viveva a Montelupone e lavorava a Macerata. Era molto stimato da colleghi e clienti. Il funerale domani alle 15,30 nella chiesa dell'Immacolata

«Gigi era una forza della natura con tanta voglia di godersi la vita». Così i colleghi ricordano Luigi Andreani, 68 anni, consulente finanziario di Banca Mediolanum da 38 anni, morto per una malattia, nella clinica Villa Pini a Civitanova.

Nato a Montegiorgio, Andreani viveva con la famiglia nella sua amata casa in campagna a Montelupone con la famiglia e lavorava a Macerata. «Stimato e apprezzato dai suoi clienti – scrivono i colleghi – che si affidavano a lui da molti anni, nonché da tutti noi colleghi. Molti di noi sono stati avviati in Banca Mediolanum proprio grazie al suo supporto. Appassionato di musica e arte in tutte le sue forme fin da ragazzo. I suoi racconti di gioventù e politica ci hanno intrattenuto e divertito in molte occasioni i suoi amici e colleghi, mentre nei suoi occhi si leggeva la gioia di condividere le sue esperienze passate».

Lascia la moglie Albina, che fino all’ultimo le è stata vicina, Uliana e due meravigliose nipotine. La camera ardente sarà allestita nella camera mortuaria dell’ospedale di Macerata da oggi pomeriggio alle 15,30, mentre il funerale si svolgerà domani (venerdì 28 aprile) alle 15,30 nella chiesa dell’Immacolata a Macerata.

(a.p.)