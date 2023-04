MACERATA . Il servizio è destinato a persone con almeno 65 anni di età, residenti nel territorio dell’Ambito Territoriale Sociale 15. Sussidio mensile di 200 euro, concesso per 12 mesi

Dal 2 maggio al 9 giugno sarà possibile presentare la domanda di accesso all’assegno di cura per anziani non autosufficienti per l’anno 2023. Lo comunica il Comune di Macerata attraverso una nota stampa:

L’assegno di cura consiste nell’erogazione di un sussidio mensile di 200 euro, concesso per 12 mesi, finalizzato a sostenere gli anziani non autosufficienti assistiti a domicilio direttamente da familiari o con l’ausilio di assistenti familiari con regolare contratto di lavoro.

«L’assegno di cura per anziani non autosufficienti è una misura concreta per favorire la permanenza dei soggetti fragili nel loro ambiente abituale ed evitare quindi, per quanto possibile, il ricovero nelle strutture residenziali – ha detto Francesca D’Alessandro, vice sindaco e assessore ai Servizi sociali del Comune di Macerata capofila dell’Ambito Territoriale sociale n. 15 -. Un sostegno concreto per far sì che si creino situazioni di sostegno all’interno dell’ambiente familiare tali da consentire all’anziano di ricevere le cure necessarie ai suoi bisogni mantenendo, così, relazioni positive e rapporti di fiducia con i familiari o con chi deputato a occuparsi di lui».

Il servizio è destinato a persone con almeno 65 anni di età non autosufficienti, residenti nel territorio dell’Ambito Territoriale Sociale 15, che abbiano ottenuto il riconoscimento definitivo dell’invalidità civile pari al 100% e che siano titolari dell’indennità di accompagnamento. I beneficiari non autosufficienti devono usufruire di un’adeguata assistenza presso il proprio domicilio nelle modalità verificate dall’assistente sociale dell’Ambito Territoriale Sociale 15 che valuta la presenza dei requisiti.

Per accedere all’assegno di cura 2023 è necessario che il richiedente presenti autonomamente la domanda esclusivamente per via telematica, su piattaforma messa a disposizione dall’ATS 15, tramite SPID del richiedente o con la CIE, CNS/TS-CNS/CIE. Per accedere alla piattaforma telematica è necessario collegarsi al seguente link: https://sociali.comune.macerata.it/sicare/benvenuto.php .

La domanda può essere presentata dai familiari o soggetti delegati, dal soggetto incaricato alla tutela dell’anziano in caso di incapacità temporanea o permanente o dall’anziano stesso quando è in grado di determinare e gestire le decisioni che riguardano la propria assistenza e la propria vita. Alla domanda devono essere allegati la certificazione relativa all’indennità di accompagnamento e quella relativa all’invalidità al 100%, la dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) attestante la richiesta dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e il documento di identità del richiedente e della persona anziana.

È possibile richiedere supporto per la presentazione della domanda all’Ufficio di Promozione Sociale (UPS) dell’Ambito Territoriale Sociale presente in ognuno dei nove Comuni dell’ATS 15 o all’Ufficio ATS 15 all’indirizzo [email protected] e ai seguenti recapiti: 0733.256291 o 0733.256344 disponibili dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 14,30 e il martedì e giovedì dalle 15 alle 18.