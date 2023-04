URBISAGLIA - Nella frazione domani inizierà l'evento ad ingresso gratuito organizzato dalla Pro Loco. Concerti e stand gastronomici nelle ultime tre sere di aprile. Festa anche durante la giornata del primo maggio

Quattro giorni all’insegna della grande musica e del buon cibo alla frazione Maestà di Urbisaglia. È tutto pronto per “Vitelliae”, l’evento organizzato dalla Pro Loco (con il patrocinio del Comune) che animerà le tre sere dell’ultimo weekend di aprile e l’intera giornata del primo maggio, sempre ad ingresso libero e gratuito.

Si parte domani, venerdì 28, con il tributo a Cesare Cremonini insieme al gruppo “Più che Cesare”, a partire dalle 22 (poi, dj set di Alessio Dj). Sabato 20, sempre dalle 22, si torna agli anni Settanta grazie alla “Rino Gaetano Band”, capitanata da Alessandro, nipote del cantautore crotonese (a seguire ancora dj set di Alessio Dj). Domenica 30 si balla con la musica italiana ed internazionale dei “The Rhumska Lions”: via alle danze come sempre dalle 22, (in seguito, dj set di Max Ruggeri). Tutte le sere sarà possibile fare cena sotto il grande tendone allestito ai piedi del palco, con gli stand gastronomici aperti dalle 18. Su prenotazione, invece, il pranzo del primo maggio per la festa dei lavoratori, a partire dalle 15 animata dal gruppo “I ragazzi del gilè” (a seguire dj set di Miky Corsetti).

Per informazioni e prenotazioni: Francesco (3803188173) e Vincenzina (3400538538).