CAOS - Il giovane di 24 anni bloccato dai carabinieri del Norm ad Ancona, è stato denunciato per danneggiamento e interruzione di pubblico servizio

Controllato mentre viaggiava a bordo dell’autobus, e trovato senza biglietto, è stato invitato a scendere dal mezzo pubblico.

L’uomo, un 24enne nato in Liberia, ha però dato in escandescenze cercando di aggredire l’autista. Allo stesso tempo, scoppiato il panico tra i passeggeri a bordo del bus, uno di questi è riuscito a contattare il 112 facendo intervenire tempestivamente una Gazzella dei carabinieri del Norm.

E’ accaduto ieri, in via Giordano Bruno.

Nel frattempo però, il ragazzo era sceso per poi recuperare dei sassi da terra e lanciarli contro i finestrini del mezzo Conerobus, mandandoli in frantumi.

Arrivati i militari dell’Arma, sono riusciti a raggiungerlo e a bloccarlo. Caricato nell’auto, è stato accompagnato al Comando dove, dopo essere stato identificato, è stato denunciato per i reati di danneggiamento e interruzione di pubblico servizio.