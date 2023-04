MACERATA - Oggi il "taglio del nastro" per la nuova gestione affidata alla Daman di Caserta

Il bar del tribunale di Macerata riaccende i motori con la nuova gestione che ha rinnovato completamente i locali. Oggi alle 12,30 la riapertura dopo che si sono conclusi i lavori che hanno visto un restyling completo del locale a partire dallo spostamento del bancone sulla parete di fondo, poi nuova pavimentazione, nuova tinteggiatura delle parenti. Il bar del tribunale è ora gestito dal consorzio di cooperative Daman di Caserta che ha vinto il bando.



Oggi era presente il nuovo gestore del bar, Marco Ferrara. Tutto gratis per i clienti, da domani si pagherà e anche qui c’è una novità: i soldi non verranno dati in mano ai dipendenti ma si inseriranno in una macchina ad hoc. La gestione sarà della durata di sei anni, la Daman pagherà un canone di 144mila euro. Tra le novità ampliare l’orario di apertura fino alle 17,30 e il sabato mattina.