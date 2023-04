EVENTO - Al Real Italian Wine & Food presentate le proposte degli imprenditori maceratesi, ascolani e fermani guidati da Confartigianato

Pasta, vino, olio, dolci tipici. Ma anche conserve, salse e il tartufo. Sono alcuni dei prodotti che le imprese del territorio hanno presentato al Real Italian Wine & Food di Londra, evento organizzato da Confartigianato Imprese in collaborazione con Ice-Agenzia per promuovere le eccellenze agroalimentari italiani nel Regno Unito. Ed è stato grande l’interesse dei buyer verso le proposte degli imprenditori maceratesi, ascolani e fermani, che sono stati tra i protagonisti nella storica e caratteristica location del Royal Horticultural Halls, sede della manifestazione. A visitare l’esposizione, sono infatti giunti circa 200 buyer, soprattutto londinesi e della grande distribuzione, ma anche ristoratori che propongono cucina italiana. Partecipato è stato poi il seminario tenuto da Gabriella Migliore, responsabile del Brexit Desk dell’ufficio Ice di Londra, che ha fornito un quadro dettagliato di come sta cambiando l’export agroalimentare per l’Uk.

«Il Regno Unito è un mercato in forte crescita – le parole di Paolo Capponi, responsabile export di Confartigianato interprovinciale – e i nostri prodotti vengono particolarmente apprezzati per la loro qualità e originalità. Oltre a vini, pasta, sughi pronti per condimento e salumi, abbiamo riscontrato interesse nella produzione di dolci da ricorrenza, per le festività natalizie o pasquali: sono una tradizione che sta iniziando ad attecchire anche Oltremanica. Quindi, sono andate molto bene degustazioni e masterclass, alle quali hanno partecipati chef esperti londinesi e i nostri artigiani. Le imprese presenti sono soddisfatte dei contatti ricevuti, tanto che ci auguriamo che questo evento possa venire riconfermato in futuro, coinvolgendo un sempre maggior numero di imprese».