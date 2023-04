ADDIO - Aveva 55 anni, lascia la moglie e due figli. Il suo cuore ha smesso di battere ieri sera per una malattia. Eletto nel 2019, era tra le fila dell'opposizione. Il funerale domani alle 15 nella chiesa dell'Annunziata

E’ morto all’età di 55 anni Fabrizio Perugini, consigliere comunale di Montecosaro. Perugini è venuto a mancare ieri sera a seguito di una malattia. Era stato eletto nel 2019 come consigliere comunale tra le file dell’opposizione con la lista civica Uniti per Montecosaro. Appassionato di moto e ciclismo, Perugini era molto conosciuto a Montecosaro dove era direttore commerciale alla Quadri Umberto, ditta di prodotti siderurgici. Con un messaggio sulla pagina del comune il sindaco Reano Malaisi ha voluto esprimere il cordoglio della città e vicinanza ai familiari per la perdita. «Il sindaco a nome di tutta la cittadinanza si unisce al dolore della famiglia Perugini per la prematura scomparsa del consigliere Fabrizio Perugini» è scritto sulla pagina Facebook del Comune.

Perugini lascia la moglie Debora, due bambini, la mamma Lidia e il babbo Michele e la sorella Sonia. Il funerale si svolgerà domani alle 15 nella chiesa dell’Annunziata. La camera ardente è allestita presso la casa di onoranze funebri Soft.

(l. b.)