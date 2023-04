EVENTO dal titolo "Donna vita libertà", sabato 29 aprile nella sede di Dipende da noi con Bahar Ghaempanah e Mojtaba Sadeghi

Proseguono gli incontri con le comunità straniere residenti a Civitanova nella sede del movimento Dipende da Noi in corso Dalmazia 144. Sabato 29 aprile alle 16.30 a dare voce alla propria esperienza nella nostra città sarà la comunità iraniana con Bahar Ghaempanah e Mojtaba Sadeghi.

L’evento, dal titolo “Donna, vita e libertà: la rivoluzione del popolo iraniano”, vuole essere un momento di condivisione e di riflessione sui gravi avvenimenti della repressione delle donne e della libertà in Iran. La rivolta partita dalle donne si sta trasformando in una vera e propria rivoluzione non violenta di valore culturale, sociale, politico ed economico da parte di tutto il popolo iraniano dopo oltre quattro decenni di repressione a causa della prepotenza dei governanti della Repubblica islamica. «L’incontro sarà un momento di dialogo e di conoscenza importante per la comunità di Civitanova – dicono da Dipende da noi – consentirà di pensare insieme azioni e pratiche quotidiane a sostegno di una cultura di pace, di libertà, di fratellanza tra i popoli e di democrazia quotidiana. L’evento si concluderà con un brindisi per tutte le donne iraniane e per gli uomini disposti a uscire dall’orrore del maschilismo. Invitiamo a partecipare tutte le persone interessate a questo incontro per elevare la qualità della convivenza sociale e interculturale a Civitanova».