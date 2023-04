MACERATA - Iniziativa di "Insieme in sicurezza" con Cgil e Cisl. Sarà distribuito con banchetti e gazebo nei mercati della provincia. Il presidente dell'associazione, Romeo Renis: «Non vogliamo sostituirci alle forze dell’ordine ma dare consigli e indicazioni utili a prevenire queste situazioni che rappresentano un grave allarme»

di Mauro Giustozzi

Truffa del finto pacco, truffa del parente in difficoltà, i finti maghi, falsi operai del gas, falso postino, truffa dello specchietto e quella del controllo del denaro prelevato, truffe online. Per informare, prevenire e combattere questo fenomeno che in provincia registra oltre mille denunce ogni anno ed è in costante crescita, a scapito di anziani e persone fragili soprattutto, ecco che l’associazione di volontariato “Insieme in Sicurezza” ha varato un opuscolo stampato per il momento in duemila copie che verrà distribuito con banchetti e gazebo nei mercati settimanali nei vari centri della provincia e messo a disposizione nelle sedi del capoluogo e di tutto il territorio dei sindacati Cgil e Cisl.

Una pubblicazione snella, chiara, di venti pagine in cui si indicano quali sono le truffe ed i raggiri più frequenti, si danno indicazioni su come difendersi, con consigli forniti anche dalle forze dell’ordine, dove ci sono numeri utili da chiamare.

«La nostra associazione nata nel 2016 si è sempre battuta sul tema della sicurezza – ha esordito Romeo Renis, presidente di “Insieme in sicurezza” -, abbiamo organizzato più di venti incontri ed iniziative su tanti temi legati a legalità, prevenzione e sicurezza ed oggi quello che presentiamo un vademecum per affrontare una problematica purtroppo sempre più presente nella società attuale che è quella delle truffe ai danni delle persone fragili, in particole degli anziani. Non vogliamo sostituirci alle forze dell’ordine che svolgono un lavoro egregio ma il nostro intento è quello di dare consigli, indicazioni utili a prevenire queste situazioni che rappresentano un grave allarme, come ricordato recentemente anche dal prefetto, dal questore e dal procuratore. In questo percorso ci hanno affiancato Cgil e Cisl che hanno fattivamente collaborato a questa iniziativa».

Nel vademecum vengono indicate anche sei regole base che aiutano a prevenire le truffe. «Io stessa ho assistito ad una truffa in autogrill col gioco delle tre carte – ha detto Romina Maccari, segretaria dello Spi-Cgil Macerata – sono stata agganciata con mio marito da un signore ben vestito che ci invitava a recarci a vedere come si poteva vincere facilmente del denaro a questo gioco. Naturalmente noi non siamo andati ma purtroppo altri presenti hanno abboccato. Per cui non appena Romeo Renis ha lanciato questa proposta come Spi Cgil abbiamo accolto con entusiasmo la possibilità di collaborare per informare e prevenire i tanti tipi di truffa che sono in circolazione.

Peraltro nei casi che vengono scoperti i truffatori non vanno quasi mai in carcere e vanno incontro a pene molto lievi per cui la prevenzione è la strada migliore da percorrere. Va detto che in alcuni casi interveniamo anche con la Federconsumatori a sostegno dei cittadini per far valere i propri diritti, in particolare nei contratti dell’energia elettrica o del telefono che nascondono insidie o rapporti non chiari. Parteciperemo fattivamente alla distribuzione dell’opuscolo sia nelle nostre sedi che nei mercati settimanali in modo da avvicinare più cittadini possibili».

Insieme in Sicurezza ha chiesto la partecipazione a questa pubblicazione non solo ai sindacati ma anche al comune di Macerata, incontrando pure il sindaco Sandro Parcaroli, ma poi dall’amministrazione non è arrivata più alcuna risposta sulla condivisione o patrocinio a questa iniziativa.

«Abbiamo aderito alla pubblicazione ‘Difendiamoci dalle truffe’ – ha ribadito Giuseppe Spernanzoni, segretario Fnp-Cisl Macerata – perché la repressione nei casi di truffa non è sufficiente a risolvere il problema. Va bene che chi truffa paghi con la certezza della pena, però l’informazione della popolazione è altrettanto importante. La prevenzione non è mai sufficiente, però i cittadini vengono bombardato quotidianamente da messaggi che arrivano dai mass media, da internet, sui telefonini che frastornano le persone che magari si affidano a chi promette di risolvere in modo rapido i suoi problemi. E qui scatta l’opera del truffatore che pone nel mirino non solo gli anziani ma spesso anche i giovani con livelli culturali elevati che pure cadono in questi tranelli».

Alla presentazione dell’opuscolo hanno partecipato anche i componenti della segreteria dell’associazione, Raffaele Berardinelli, Bert Romanzetti, Giovanni Cioverchia. “Insieme in Sicurezza” domani alle 17,30 nella sede di via Marche 84 effettuerà l’assemblea annuale dei soci.