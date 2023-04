CANTIERISTICA NAVALE - . E' stata progettata anche con una sauna e una grotta della neve

È stata consegnata oggi allo stabilimento di Ancona “Viking Saturn”, la nuova nave da crociera di Fincantieri per la società armatrice Viking. Come le gemelle si posizionerà nel segmento di mercato di navi di piccole dimensioni, con una stazza lorda di circa 47.800 tonnellate, 465 cabine e la capacità di ospitare a bordo 930 passeggeri. “Viking Saturn”, decima della classe, è stata progettata da affermati architetti e ingegneri navali, tra cui un team di interior design di Rottet Studios, con sede a Los Angeles, e di Smc Design, con sede a Londra, che hanno conferito al progetto un’ispirazione in stile scandinavo moderno, caratterizzato da un’eleganza sofisticata ma funzionale.

«Oltre alle cabine tutte con veranda la nave dispone di spaziose suite con ampi affacci, due piscine, di cui una infinity pool a poppa, numerose opzioni per cenare all’aperto e una spa progettata secondo la tradizione del benessere scandinavo, con una sauna e una grotta della neve. – ricorda una nota di Fincantieri – Le navi Viking sono costruite secondo le più recenti normative in tema di navigazione, sono fornite dei più moderni sistemi di sicurezza, compreso il “safe return to port”, e sono certificate dal Lloyd’s Register sin dalla prima unità consegnata nel 2015. Sono inoltre dotate di motori ad alta efficienza, idrodinamica e carena ottimizzate con conseguente abbattimento dei consumi e sistemi che riducono al minimo l’inquinamento dei gas di scarico e che soddisfano le più severe normative ambientali».