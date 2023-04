LA GIORNATA in memoria di uno dei più grandi neurochirurghi al mondo, scomparso nel gennaio del 2022. Nato ai piedi dei Sibillini, si era trasferito in Canada. La sala congressi di via Costa verrà intitolata a lui

Momenti di grande commozione a Sarnano questa mattina in occasione della giornata dedicata a Manfredo “Fred” Gentili, scomparso nel gennaio del 2022.

Nato a Sarnano e affermatosi come neurochirurgo in Canada, Gentili ha svolto la sua attività al Toronto General Hospital ed è divenuto professore nella Divisione di Neurochirurgia del Krembil Brain Institute del Toronto Western Hospital e all’Università di Toronto.

Membro fondatore della Society of Neurovascular Surgery e della North American Skull Base Society, Gentili ha dedicato quarant’anni di lavoro a perfezionare la scienza della chirurgia della base cranica e ha dato contributi fondamentali alla letteratura medico-scientifica, ottenendo numerosi riconoscimenti per l’eccellenza nell’insegnamento e nella cura dei pazienti. Nel 2017 è stato insignito dal Presidente della Repubblica Italiana dell’onorificenza di Ufficiale dell’Ordine della Stella d’Italia.

A ricordarlo, nella sala congressi di via Costa, colleghi, amici e la moglie Gina, oltre a diverse classi delle scuole sarnanesi.

Commosso il saluto del sindaco Luca Piergentili che ha voluto mettere in luce soprattutto l’aspetto umano e l’umiltà di un luminare partito all’età di 4 anni da Sarnano insieme alla famiglia per il Canada, affermandosi come uno dei più rinomati neurochirurghi al mondo ma sempre considerando le sue radici come un valore aggiunto della sua brillantissima personalità.

Il sindaco ha anche anticipato che la sala congressi di via Costa sarà prossimamente intitolata al prof. Gentili con una cerimonia ufficiale.

Sono seguiti gli interventi del dott. Piervalerio Manfroni, medico e generale dell’Aeronautica Militare; del prof. Maurizio Iacoangeli, direttore della Clinica Universitaria di Neurochirurgia degli Ospedali Riuniti di Ancona; di due amiche, Simona Ferracuti e Lidia Franconeri.

La serie di interventi è stata chiusa dalla moglie del prof. Gentili, Gina, che profondamente commossa ha ribadito più volte quanto lei e il marito siano profondamente legati a Sarnano, ringraziando tutti per il ricordo che hanno voluto fare del suo amato Fred.

Le autorità, infine, hanno scoperto una vetrofania del prof. Gentili e la targa con cui gli viene intitolata la sala congressi di via Costa, in attesa della cerimonia ufficiale che avverrà appena i tempi della burocrazia lo consentiranno.