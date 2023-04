«Collaborazione più strutturata

tra enti, atenei e piccoli borghi:

Marche esempio di undertourism»

MACERATA - Il rettore John McCourt in occasione del confronto tra studenti ed esperti del settore: «Si tratta di un turismo non di massa, ma dalle enormi potenzialità. E’ necessaria una collaborazione per valorizzare esperienze di fruizione più sostenibili di un grande patrimonio culturale, incentivando anche i visitatori della costa a risalire»

Promuovere un nuovo tipo di turismo, valorizzando le mete attualmente fuori dai flussi più grandi. «Le Marche sono un esempio bellissimo di "undertourism", cioè di un turismo non di massa, ma dalle enormi potenzialità. E' necessaria una collaborazione più strutturata tra enti, atenei e piccoli borghi per valorizzare esperienze di fruizione più sostenibili di un grande patrimonio culturale, incentivando anche i visitatori della costa a risalire» ha detto il rettore dell'Università di Macerata John McCourt in occasione del confronto tra studenti ed esperti del settore promosso nell'ambito del corso di studi in beni culturali e turismo. «Siamo qui per ascoltare il territorio e adeguare la nostra offerta didattica a quanto ci viene richiesto», ha ribadito il rettore. Oltre a diversi professionisti del mondo dei musei, della gestione dei beni culturali e del turismo, è intervenuta anche l'assessore regionale alla cultura Chiara Biondi, che ha ricordato come nei giorni scorsi la regione Marche abbia emanato per la prima volta un bando unico della cultura, con il duplice obiettivo di semplificare e migliorare la capacità di pianificazione delle attività di valorizzazione del patrimonio culturale e facilitare la programmazione, la comunicazione e la promozione delle attività sul territorio. Hanno portato il proprio contributo anche Paola Marchegiani (dirigente del dipartimento sviluppo economico e del turismo della Regione), Luigi Gallo (direttore Musei delle Marche) e Alessandro Gentilucci (presidente dell'Unione montana Marca di Camerino e vice presidente del Parco dei Sibillini), oltre agli esperti dei settori interessati per ascoltare le iniziative intraprese e le concrete esperienze legate alla gestione dei musei e al turismo.

