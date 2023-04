MACERATA - E' successo oggi pomeriggio in via Barilatti, sul posto i vigili del fuoco

Parti di cornicione cadono in via Barilatti, a Macerata: palazzo transennato. Oggi pomeriggio i vigili del fuoco sono intervenuti al civico 11 della via dopo che è stata segnalata la caduta di parti di cornicione. Per fortuna nessuno è rimasto ferito. Dalle 15 di oggi e per circa due ore i vigili del fuoco hanno lavorato per mettere in sicurezza il cornicione del palazzo ed evitare ulteriori cadute. La zona resta transennata, in attesa che vengano svolti i lavori necessari per sistemare il cornicione.

(Foto di Fabio Falcioni)