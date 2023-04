CIVITANOVA - Esposto a prefetto e forze dell'ordine dei residenti per la situazione creata da ragazzini minorenni: «Rispondono che nessuno li può toccare. Non possiamo rassegnarci al degrado»

di Laura Boccanera

Petardi e campanelli suonati fino alle 2 del mattino, i residenti presentano un esposto al prefetto: «non ne possiamo più e anche le forze dell’ordine non sanno più come intervenire». La denuncia, l’ennesima, arriva dai residenti del borgo marinaro, quel fazzoletto di strade fra via Nave e via Conchiglia, a Civitanova, diventate ormai territorio di conquista dei gruppi giovanili.

Una situazione che non accenna a migliorare e che sta portando all’esasperazione i residenti che ogni fine settimana e, come in questo periodo di ponte primaverile, si ritrovano assediati da centinaia di giovani assiepati davanti casa con tutto ciò che ne consegue come schiamazzi, dispetti, liti e spesso anche alterchi con i genitori dei ragazzi che difendono i figli che bivaccano fino a tarda notte di fronte le case altrui.

E così dopo l’ennesima notte insonne una coppia residente in via Carena ha preso carta e penna e presentato un esposto a forze dell’ordine, prefetto e Comune. La goccia che ha fatto traboccare il vaso domenica sera: «siamo rientrati con la mia famiglia, io, mio marito e un bambino di 8 anni, attorno alle 23 – racconta L. T. – e ovviamente come al solito abbiamo dovuto quasi scavalcare i ragazzi per riuscire ad entrare in casa. Appena entrati hanno iniziato a suonare il campanello ed è andata avanti così fino alle 2. Abbiamo chiamato anche le forze dell’ordine che però sembra non possano fare nulla. Sono usciti anche altri quattro cinque residenti per invitarli a fare più piano, ma invano. E poi si verificano di continuo liti fra spacciatori, minorenni che fanno esplodere petardi. Mio figlio ha paura ad uscire di casa, e anche dentro casa dobbiamo sempre rassicurarlo per il putiferio che fanno i ragazzi fuori dalla porta. Alla mia famiglia hanno fatto diversi danni, ci hanno rotto cinque specchietti retrovisori, due fari, una persiana di casa e un tubo discendente pluviale. Li ho trovati a urinare sul portone di casa, a vomitare sul pianerottolo. Li trovo regolarmente seduti sul pianerottolo di casa e devo pure chiedere permesso per entrare a casa mia, li abbiamo trovati seduti sui cofani e addirittura in piedi sulle auto, la mattina dopo troviamo un campo di battaglia e noi raccogliamo i cocci. Senza nessun pudore, fumano canne, bevono alcolici, bestemmiano, urlano, inoltre tra di loro passano continuamente loschi figuri che li forniscono di sostanze. Sono ragazzi tremendamente maleducati, e non perdono occasione per provocare e rispondere alle nostre lamentele, e tutti rispondono nella stessa maniera: “facciamo quello che ci pare tanto siamo minorenni e nessuno ci può toccare”. Allora chi deve intervenire? Mi è capitato più volte di chiedere spiegazioni alle forze dell’ordine, ma tutti mi hanno sempre risposto che senza una ordinanza ad hoc del sindaco o del prefetto sono impotenti. Non voglio credere che il comune sacrifichi le nostre vie al degrado, che questa sia la realtà di Civitanova».