40enne preso a bottigliate

SOCCORSI in un'abitazione lungo la via Flaminia ad Ancona. L'uomo, privo di sensi, era in un lago di sangue. E' stato trasportato a Torrette

E' finita nel peggiore dei modi una festa in appartamento tra bengalesi. Ieri notte, intorno alle 22,30, sono infatti dovute intervenire le ambulanze della Croce Gialla e forze dell'ordine, per sedare gli animi dopo una violenta lite conclusasi a bottigliate, e un 40enne trasportato con un codice di media gravita al pronto soccorso di Torrette. E' successo all'interno di un'abitazione lungo la via Flaminia, nei pressi di piazza Rosselli. Da ricostruire i motivi che hanno acceso la miccia a seguito della quale più persone sono poi venute alle mani durante quella che, appunto, doveva essere solo una festa in casa. Arrivati i soccorsi a sirene spiegate sul posto, il 40enne è stato trovato privo di sensi a terra e in un lago di sangue. Necessario l'intervento delle forze dell'ordine per permettere i soccorsi, resi difficili dagli animi accesi degli invitati.

Stabilizzato, l’uomo è stato portato al nosocomio di Torrette per essere immediatamente trasferito in sala emergenza. Si indaga per far chiarezza su quanto accaduto con esattezza.

