MACERATA - Ordinanza della polizia locale valida per venerdì e sabato con orario 0/24. Ecco cosa prevede

Montaggio di una gru in via Piave, cambia la viabilità. Il Comando della polizia locale di Macerata ha emesso un’ordinanza per regolamentare il traffico. Il provvedimento è valido da venerdì a sabato con orario 0/24 e comunque fino al termine dei lavori. Prevede, in via Piave: divieto di circolazione, eccetto residenti di via Piave, via 226° Reggimento Fanteria, via Isonzo, veicoli impegnati nei lavori e mezzi di soccorso e polizia; direzione obbligatoria a sinistra verso via Caduti di Nassirya; divieto di sosta con rimozione coatta, su tutto il lato destro e sul lato sinistro l’intersezione con via Isonzo (secondo il senso di marcia); direzione obbligatoria a sinistra verso via Isonzo, con uscita dei veicoli su viale Trieste. In via Isonzo: divieto di sosta con rimozione coatta su tutta la via.