Giovane papà muore a 41 anni

CIVITANOVA - Addio a Paolo Ballatori, autotrasportare. E' morto a causa di una malattia. Lascia una moglie e due figli. Il funerale oggi alle 16 nella chiesa di San Giuseppe

Sconfitto da un male, muore a 41 anni Paolo Ballatori, autotrasportatore di Civitanova. Il suo cuore ha smesso di battere ieri mattina, a causa di malattia che lo ha strappato all’affetto dei suoi cari.

Ballatori era molto conosciuto, specie nel quartiere di San Giuseppe dove viveva assieme a tutta la sua famiglia: lascia la moglie Federica, i figli Giulia e Riccardo, la mamma e il papà Maria Grazia e Gianfranco, la nonna, le sorelle Eleonora e Flavia. Paolo Ballatori faceva l’autotrasportatore ed era animato da una passione per i motori. Amava la sua professione che svolgeva con grande competenza e professionalità ed era diventato vettore per una ditta inglese del loro traffico europeo. Lascia un vuoto immenso in tutti coloro che lo hanno amato e apprezzato. Il funerale si svolgerà oggi pomeriggio alle 16 nella chiesa di San Giuseppe. La camera ardente è allestita presso la casa funeraria Terra e cielo.