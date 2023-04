MACERATA - L'evento promosso da Aidai Marche e Centro L'Essenziale si svolgerà giovedì 4 maggio nell'aula magna dell'Ite Gentili

Metacognizione, autoregolazione e mindfulness per gli alunni e le alunne con difficoltà di apprendimento e di attenzione (Dsa e Adhd). Il tema sarà affrontato giovedì 4 maggio nell’aula magna dell’Ite Gentili dalle 16 (inizio registrazione partecipanti alle 15). L’iniziativa è organizzata dall’Aidai Marche “Mariangela Quatrini” in collaborazione con il centro specialistico l’Essenziale di Macerata.

L’evento ha particolare rilievo per le tematiche affrontate e per la presenza di professori di fama mondiale: il professor Cesare Cornoldi dell’Università di Padova, psicologo e presidente nazionale dell’Airipa, e la professoressa Rossana De Beni dell’università di Padova, noti per i loro studi sui disturbi dell’attenzione e dell’apprendimento, sulla didattica e sul funzionamento intellettivo.

I professori saranno in questa occasione affiancati dal dottor Maurizio Pincherle, direttore dell’unità di neuropsichiatria infantile dell’ast Macerata e dalla professoressa Noemi del Bianco, docente di pedagogia speciale all’Università degli studi di Macerata. Sono a rappresentare gli enti attivi sul territorio che portano l’attenzione sul bambino, sostegno alle famiglie e si occupano di formazione dei docenti e degli operatori con cui l’Aidai Marche si interfaccia costantemente. L’evento offre l’occasione di mettere in dialogo esperti e docenti, operatori, famiglie del territorio e dà la possibilità di ascoltare interventi capaci di dare spunto a grandi innovazioni in una sede legata al territorio stesso, al fine di promuovere una sempre maggiore inclusione.

La sezione Marche dell’Aidai nasce a Macerata, tutt’oggi unica sede dell’associazione in regione, per volontà della professoressa Mariangela Quatrini, alla cui memoria è oggi intitolata questa sezione. L’Associazione italiana per i disturbi d’attenzione e iperattività si pone come obiettivo quello di informare e formare operatori e insegnanti sulle buone prassi da adottare in caso di disturbi dell’attenzione e comorbilità.

L’Aidai Marche, in particolare, è da anni attiva sul territorio, grazie anche al lavoro costante dell’attuale presidente Laura Dario, nel raccogliere i bisogni dei docenti e delle famiglie, mettendo sempre al centro quelli del bambino, al fine di organizzare eventi di formazione, sportelli di informazione e promuovendo una didattica attiva incentrata sui bisogni e le potenzialità dei bambini e sul contesto, diffondendo prassi innovative.

A seguito del continuo ascolto e della raccolta dei bisogni di bambini e famiglie sboccia la collaborazione sinergica con il Centro Specialistico L’Essenziale, all’interno del quale gli utenti possono trovare un’équipe multidisciplinare.