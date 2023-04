NELL'EDIFICIO di via Francesco Crispi è già in funzione un ufficio relazioni con il pubblico. E' stato creato anche il sito web

Proseguono le attività di organizzazione della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Ascoli, Fermo e Macerata nelle tre province di competenza

Recentemente, al termine dei lavori di adeguamento impiantistico, è stata aperta la sede di via Francesco Crispi 4, al terzo piano del palazzo delle Poste di Ascoli. La sede, di proprietà demaniale, è stata presa in consegna dalla Soprintendenza che dispone pertanto di uno spazio autonomo, stabile ed accogliente, nel pieno centro.

Gli spazi di via Crispi consentiranno di svolgere le attività tecnico funzionali della Soprintendenza, in attesa dell’esecuzione dei lavori previsti nel Complesso Colucci ed ex Caserma Umberto I, dove sarà allestita la sede definitiva. Nella sede attuale è già in funzione un ufficio relazioni con il pubblico, disponibile per tutte le necessità legate alle attività della Soprintendenza (dal martedì al venerdì dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 17.30. Telefono: 0736.686300).

Insieme ala sede fisica è stata creata anche quella digitale rappresentata dal nuovo sito web ufficiale: https//sabapascoli.cultura.gov.it/. Il sito, oltre a fornire indicazioni dettagliate sul personale, sui procedimenti e i relativi modelli da utilizzare da parte dell’utenza, segnala anche gli eventi promossi o sostenuti dalla Soprintendenza. Nel futuro prossimo il portale verrà arricchito di contenuti relativi ad iniziative di particolare interesse in atto sui beni culturali del territorio.

«Disporre di una sede autonoma e funzionale, nel cuore di Ascoli Piceno, è un obiettivo fondamentale raggiunto con il contributo dei vari organi del Ministero della Cultura – dicono dalla Soprintendenza -. In primis grazie al personale della Soprintendenza che, in una situazione già complessa dovuta ad un importante carico di lavoro legato alla ricostruzione post-sisma e alla valutazione di molti progetti Pnrr, si è impegnato quotidianamente nelle attività tecnico-amministrative necessarie all’allestimento. Le attività in corso per l’organizzazione della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Ascoli, Fermo e Macerata si stanno ora concentrando nell’allestimento di nuovi depositi di beni culturali nelle tre province di competenza, oltre che nel riordino e inventariazione dei depositi esistenti».