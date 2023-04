L'INCIDENTE all'altezza dello svincolo Sforzacosta, lungo la Provinciale 78. La carreggiata è rimasta chiusa fino alla fine dei rilievi. Code e rallentamenti. L'uomo è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco e ricoverato al pronto soccorso

Scontro all’uscita della superstrada, auto si ribalta: ferito un 68enne. E’ successo intorno alle 11,30 a Sforzacosta. Una Volkswagen Taigo, condotta da un uomo, era lungo la Provinciale 78 e andava in direzione dell’Abbadia di Fiastra. Dallo svincolo della superstrada stava uscendo un altro veicolo, che si sarebbe dovuto immettere sulla Provinciale.

Le due auto, per cause ancora in corso di accertamento, si sono toccate con la Taigo che è finita per ribaltarsi pochi metri più avanti. Scattato l’allarme, sul posto sono arrivati 118, vigili del fuoco e polizia stradale. Sono stati i vigili del fuoco a tirare fuori il 68enne che era rimasto incastrato nella vettura ribaltata. E’ rimasto sempre cosciente. E’ stato trasferito poi al pronto soccorso di Macerata. La carreggiata della Provinciale è rimasta chiusa fino alle fine dei rilievi e al completo sgombero. Qualche disagio al traffico.

(ultimo aggiornamento alle 13,22)