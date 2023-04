TRAGEDIA - L'incidente ieri sera all’altezza del casello di Roseto degli Abruzzi, a perdere la vita Daniele Marconi Sciarroni di San Benedetto

E’ morto sul colpo Daniele Marconi Sciarroni, 54 anni, originario di San Benedetto, ma residente a Castellalto (Teramo), a seguito di un tragico incidente stradale che si è verificato ieri sera, sull’autostrada A 14, all’altezza del casello di Roseto degli Abruzzi (Teramo), direzione nord. Marconi Sciarroni viaggiava in sella ad una moto quando, per motivi che saranno appurati dalla polizia autostradale abruzzese, ha perso il controllo finendo fuori strada.

Il violento impatto con l’asfalto non gli ha lasciato scampo. Inutili i soccorsi, seppure tempestivi, da parte del personale sanitario del 118 dell’ospedale di Teramo. Il tratto interessato dalla tragedia è rimasto chiuso per alcune ore. Disagi alla viabilità, circa 3 chilometri di coda, mentre però il resto del flusso delle auto dirette verso nord è stato deviato dalla polizia lungo la vicina Statale Adriatica. Ancora da chiarire le dinamiche ma secondo una prima ricostruzione dei fatti non ci sarebbero altri veicoli coinvolti. Un fine settimana da incubo: il 54enne è la terza vittima in due giorni, mentre un quarto motociclista è ricoverato in gravissime condizioni.