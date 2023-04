25 APRILE - L'ex magistrato già della Regione sarà nella sede di "Dipende da noi", presenterà il volume "Antifascismo quotidiano"

«La festa della Liberazione viene spesso oscurata o dalla retorica o dal fastidio di quanti vorrebbero cancellarla. In realtà l’antifascismo è la soglia fondamentale della democrazia nata con la Repubblica Italiana e con la sua Costituzione».

Con queste premesse il movimento politico Dipende da noi vuole celebrare il 25 Aprile. Per approfondire meglio la sua importanza e per capire come contrastare le tendenze neofasciste è stato pubblicato il libro “Antifascismo quotidiano”. Uno degli autori è il magistrato Vito D’Ambrosio, già presidente della Regione. Dipende da noi organizza per martedì 25 aprile alle 18, nella sede di via Dalmazia 144 a Civitanova, un incontro proprio con Vito D’Ambrosio per presentare il volume e «soprattutto per contribuire a vivere la festa della Liberazione con coerenza, consapevolezza e impegno collettivo affinché anche a Civitanova la cultura della democrazia trovi applicazione quotidiana, nelle istituzioni e nella comunità locale». In dialogo con Vito D’Ambrosio interverrà Paola Petrucci, coordinatrice regionale di “Dipende da noi”.