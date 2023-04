MACERATA - Clara Ferranti, tra le organizzatrici dell'appuntamento che ha generato polemiche e proteste, entra nel merito della scelta della sede, fornendo una versione diversa da quella del suo ateneo. Poi invita ragazzi e ragazze a sentire la testimonianza di una studentessa che anni fa ha abortito. IL VIDEO

«Lo spazio all’interno dell’Ateneo è stato regolarmente chiesto, concesso e mai revocato, come facilmente riscontrabile dallo scambio ufficiale di mail, in nome della pluralità e della libertà di pensiero che caratterizza da sempre (o per lo meno dovrebbe caratterizzare) l’università. Dopo una consultazione con il rettore e il direttore, e viste le difficoltà che si stavano creando intorno allo svolgimento del convegno nella sede universitaria, unicamente per mia volontaria decisione ho rinunciato a usare l’aula che mi era stata assegnata e ho cercato un altro spazio al di fuori dell’università».

Così la docente Unimc Clara Ferranti, tra le organizzatrici del convegno pro vita “Maternità in-attesa. Preservare la salute della donna in gravidanza” che si è svolto venerdì nella biblioteca statale di Macerata, dopo la contestazione di studenti e studentesse con cori, fischi e striscioni «per un aborto libero e sicuro».

Ferranti, che già in passato era finita alla ribalta per un’Ave Maria recitata durante una lezione in ateneo scontrandosi anche con l’allora rettore Francesco Adornato (leggi l’articolo), entra ancora una volta in “conflitto”. Secondo la versione della professoressa, dunque, l’ateneo aveva concesso una delle aule senza mai revocare la decisione. Sarebbe stata lei a rinunciare e a scegliere la biblioteca statale, vista l’annunciata protesta degli studenti. Versione diversa quella fornita da Unimc. «L’ateneo – aveva scritto venerdì Unimc in un comunicato ufficiale – in ossequio al suo ruolo di istituzione laica, pur nel rispetto delle posizioni di tutti, ha ritenuto che il convegno non rientrasse nelle proprie finalità formative, didattiche e scientifiche. Proprio per questo, non è stato mai contemplato il rilascio di crediti formativi e non si è ritenuto opportuno concedere la sede».

«Risulta pertanto ancor più inconcepibile il grido “fuori dall’università i Pro vita” da parte del movimento Depangher – continua Ferranti – dal momento che il convegno non si è tenuto all’interno degli spazi universitari e senza alcun coinvolgimento dell’università. Invito tale gruppo di studenti, che paradossalmente porta il nome di un partigiano, a studiare molto bene cosa vuol dire rispetto, libertà di espressione e libertà di pensiero».

«Invito inoltre – conclude la docente, che ha allegato anche il video – ad ascoltare molto attentamente la testimonianza di una studentessa dell’università di Macerata, Irene, in modo da tentare perlomeno di entrare con rispetto all’interno della grave ferita di un aborto subito e di capire quanto i temi affrontati in questo convegno siano di fatto totalmente attinenti agli interessi delle nostre studentesse e dei nostri studenti e pienamente rispondenti alle finalità formative, didattiche e scientifiche».

Sotto il video inviato da Clara Ferranti