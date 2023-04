BOOM di presenze, tra le iniziative clou di questo week end Mare in fiore. Il sindaco Ciarapica: «E’ davvero bello vedere la nostra città così viva»

Civitanova fa il pieno di turisti. Complice le temperature ed i tantissimi eventi, molte persone hanno deciso di trascorrere nella città costiera il fine settimana. «Una preview della prossima stagione estiva e un bellissimo colpo d’occhio sul lungomare, al Varco sul Mare, allo Stadio e in piazza», dice l’amministrazione comunale.

«E’ davvero bello vedere la nostra città così viva – ha detto il sindaco Fabrizio Ciarapica – . La festa di San Savino nella città alta, l’evento “Il Mare in Fiore”, la mostra al Lido Cluana, la festa dell’Alfa Club Marche allo Stadio. Gli stabilimenti aperti e pronti ad accogliere la nuova stagione. Civitanova cresce – ha aggiunto Ciarapica – e diventa sempre più attrattiva. Continueremo a lavorare per migliorare ulteriormente il livello di arrivi e presenze in città».

Sfida vinta per “Il Mare in fiore”. Nonostante il cambio location, dal lungomare sud al Varco sul Mare, è stato un grande successo per la storica mostra mercato che da dodici anni risveglia, con i profumi e i colori dei fiori e delle piante, la bella stagione a Civitanova Marche. «Evento riuscito – ha detto il sindaco – Questa di Civitanova è la mostra mercato a tema floreale per eccellenza, conosciuta in tante regioni italiane e soprattutto è un evento che rappresenta un forte volano per i settori del Turismo e del Commercio».

«Tantissima gente – ha commentato l’ organizzatrice Carmen Lisa Carella, titolare della “Mylove eventi – non nascondo il timore iniziale, ma posso dire che le tante presenze hanno confermato l’importanza di questo evento. Insieme agli espositori abbiamo accettato questa sfida con entusiasmo e con soddisfazione, a partire anche dal grande lavoro di promozione e comunicazione dell’evento, posso dire che tutti insieme abbiamo vinto». Presenti un centinaio di bancarelle di prodotti di artigianato, fiori, piante, articoli da giardinaggio, biciclette e tutto ciò che ricorda quanto sia necessario rispettare la natura e viverla secondo i suoi ritmi.