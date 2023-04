MACERATA - Elezioni del consiglio direttivo: vice Raffaele Macerata e consiglieri Giuseppe Casali, Silvano Gattari e Alberto Ferretti

Si sono svolte le elezioni del consiglio direttivo dell’Automobile Club Macerata. Per il quadriennio 2023-2027 è stato confermato presidente Enrico Ruffini, al suo quarto mandato, che sarà affiancato dal vice presidente Raffaele Macerata e dai consiglieri Giuseppe Casali, Silvano Gattari e Alberto Ferretti alla sua prima nomina.

Enrico Ruffini è attualmente anche referente delle Marche presso il consiglio generale dell’Aci e componente del Consiglio sportivo nazionale, componente della commissione Velocità Salita Acisport ed è stato uno dei fondatori di Aci Storico.

E’ lo stesso Ruffini a testimoniare l’attività dei precedenti mandati all’Ac Macerata: «L’ultimo quadriennio è stato caratterizzato da notevoli difficoltà dal punto di vista operativo, sia per il periodo pandemico che per le successive difficoltà energetiche che hanno inciso su un notevole crollo del mercato automobilistico del nuovo e dell’usato, su tutto il territorio nazionale. Da questo punto di vista la nostra provincia ha sofferto meno e siamo riusciti a chiudere gli ultimi bilanci in attivo. Abbiamo lavorato per migliorare i servizi all’utenza, con nuovi inserimenti nel personale riusciamo ad effettuare i passaggi di proprietà in tempi brevi, ed inoltre stiamo aumentando il numero di delegazioni Aci che riescono a coprire sempre di più il territorio provinciale». Quali sono i prossimi obiettivi che vi prefiggete di raggiungere? «Il mio credo – continua Ruffini – è sempre stato quello di interagire sempre di più con le istituzioni e le forze dell’ordine per la sensibilizzazione sulla sicurezza stradale. C’è ancora molta strada da fare, visto che i report che periodicamente riceviamo ci raccontano una situazione negativa per l’incidentalità stradale. Cresce notevolmente il fattore disattenzione alla guida, specie l’utilizzo del cellulare o altri dispositivi elettronici e l’aumento numerico ci preoccupa notevolmente. Per questo amo particolarmente le iniziative come Karting in Piazza che ci permette di raggiungere i ragazzini delle scuole elementari in incontri con le Forze dell’Ordine incentrati sull’importanza della guida sicura. Salvare una sola vita umana ci ripaga degli sforzi che facciamo in questo senso. L’attività sportiva poi è sempre un nostro fiore all’occhiello, fondamentale per la valorizzazione del territorio, ad iniziare dalla cronoscalata Sarnano-Sassotetto/Trofeo Scarfiotti, che continua ad avere doppia titolarità tricolore, e anche l’orgoglio di poter ospitare il prossimo mercoledì 14 giugno per la quinta volta negli ultimi dieci anni il passaggio della Mille Miglia in città, dove avremo di nuovo la sosta pranzo degli equipaggi».