Convegno dedicato al mondo della scuola in programma giovedì 27 aprile nella sala multimediale San Francesco (ore 9.30), nella Città Alta. E’ il progetto “Spazio agli spazi della formazione” voluto dal comune di Civitanova insieme all’ università Politecnica delle Marche, con il suo corso di laurea in Ingegneria edile e Architettura. In particolare, da una mappatura del patrimonio scolastico civitanovese, sono emerse una serie di azioni strategiche e idee progettuali per una scuola sempre più accogliente e funzionale, da cui l’Amministrazione potrà eventualmente attingere, anche in funzione di possibili finanziamenti futuri.

«Questa è la nostra urbanistica partecipata – ha detto l’assessore Roberta Belletti – chi amministra una città deve essere lungimirante e per farlo è molto importante ascoltare anche i giovani, cittadini del futuro. Andare nelle scuole, coinvolgerli e renderli protagonisti attivi del processo di rivitalizzazione e di attrattività che sto portando avanti per Civitanova è un modo di fare politica che mi piace e che è alla base di tutti i miei progetti, dalla transizione ecologica alla mobilità sostenibile. Ringrazio il responsabile del progetto, il docente Gianluigi Mondaini per questa grande occasione di confronto con tutta la cittadinanza». Oltre agli esiti della ricerca svolta dall’università per tutto il patrimonio edilizio scolastico di Civitanova verrà inaugurata una mostra che porrà all’attenzione di tutti, i vari e molteplici punti di vista provenienti dalle altre università sulle scuole coinvolte nel progetto. Nel suo territorio, Civitanova dispone di 4 istituti comprensivi per un totale di 18 edifici scolastici tra scuole dell’infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di primo grado, dislocati in maniera diffusa. Di queste, le scuole dell’istituto comprensivo Sant’Agostino sono collocate a Civitanova Alta, mentre gli edifici scolastici dell’istituto comprensivo Regina Elena, via Ugo Bassi e via Tacito fanno riferimento al territorio urbanizzato di Civitanova porto.