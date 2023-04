MACERATA - L’iniziativa dell''Aiart Marche nell’ambito del Villaggio Digitale alla biblioteca Mozzi Borgetti

In una sala Castiglioni piena di entusiamo si è tenuto l’evento Patti digitali nell’ambito del Villaggio Digitale organizzato e realizzato dalla rete Red (Rete Educazione Digitale).

A fare gli onori di casa Raffaele Daniele, presidente Rrd che, nell’introdurre i vari interventi e saluti istituzionali, ha sottolineato l’importanza non soltanto del fare rete, ma di esserla facendo convergere le tante realtà professionali, associative e istituzionali che da anni partecipano e danno il loro apporto alle varie iniziative del Villaggio Digitale.

Roberto Vespasiani, direttore dell’ambito territoriale di Macerata per l’Ufficio Scolastico Regionale delle Marche (un tempo, come lui stesso ha tenuto a sottolineare, definito più semplicemente Provveditore), ha portato la voce del mondo della Scuola evidenziando la centralità dell’Educazione Civica, specialmente nelle parti inerenti al digitale.

Alessandra Gattari, dirigente scolastica dell’Ite Gentili di Macerata – accompagnata da presidente del Consiglio d’Istituto, genitori, insegnanti e persino collaboratori scolastici – ha espresso la propria soddisfazione come scuola capofila per aver dato il proprio supporto logistico-organizzativo al Villaggio Digitale, come risposta alla crescente emergenza educativa che spesso si manifesta proprio attraverso le piattaforme online.

Cinzia Grucci, presidente del Corecom Marche che, insieme a Giancarlo Giulianelli, Garante regionale dei diritti della persona, sostengono anche economicamente l’iniziativa, ha ribadito l’importanza di occasioni come il Villaggio Digitale che, attraverso la collaborazione in rete di tante realtà educative, può davvero farsi carico della complessità delle relazioni non più separate tra online e offline, ma “onlife”; in cui virtuale e reale si sovrappongono e si confondono nelle opportunità come pure nelle numerose insidie.

A Lorenzo Lattanzi, presidente Aiart Marche (Associazione cittadini mediali), è toccato illustrare nel dettaglio l’iniziativa Patti digitali che si prefigge di sostenere i genitori nella ricerca e scelta di un insieme di regole condivise a scuola e in famiglia per il benessere digitale dei ragazzi. La relazione è stata impreziosita dal contributo da remoto di Stefania Garassini, presidente Aiart Milano e referente dell’iniziativa partita dal nord Italia, che ha parlato dei rischi di un’esposizione troppo precoce o prolungata ai vari schermi digitali, invitando a visitare il sito www.pattidigitali.it aggiornato in tempo reale, con tutte le iniziative di adesione ai Patti digitali nelle diverse zone d’Italia. Ivana Staffolani, referente locale Age (Associazione genitori), ha fatto un rapido excursus sulle inquietudini dei genitori alle prese col digitale.

Inaspettato quanto bello il momento in cui Alice Sgariglia, Ilaria Pettorossi e Nicolò Ermini, rappresentanti d’Istituto all’Agraria di Macerata, hanno preso la parola e sono stati invitati a prendere il posto dei relatori per esprimere il punto di vista dei giovani sul digitale. A quel punto il “tavolo rovesciato” ha innescato un interessante dibattito a più voci in cui si è potuto toccare con mano il valore prezioso del dialogo, specialmente di quello in presenza, anche partendo da punti di vista molto diversi, grazie alla possibilità d’incrociare lo sguardo con i propri interlocutori. Attraverso l’ascolto attivo dell’altro, infatti, si può sicuramente approdare a interessanti prospettive condivise. Proprio su sollecitazione dei ragazzi si è dunque deciso di darsi appuntamento in autunno per un appuntamento formativo allargato intergenerazionale in cui dare formalmente avvio ai patti digitali a Macerata.