PIEVE TORINA - Verrà inaugurato martedì prossimo. Lungo le vie del paese ci saranno dodici pannelli, ognuno con una breve descrizione di tragici episodi della barbarie nazista, il nome di un combattente per la libertà e il riferimento a una brigata

Parte da Pieve Torina, terra che ha lottato per la conquista dei valori democratici e della libertà, il progetto “25 aprile tutto l’anno”. «Libertà e democrazia sono i pilastri della nostra Costituzione, e vanno celebrati e coltivati tutto l’anno, non soltanto un giorno, sia pur importante, come il 25 aprile – spiega il sindaco Alessandro Gentilucci -. Ecco perché inaugureremo proprio martedì prossimo il percorso della Resistenza lungo le vie del paese: scopriremo dodici pannelli, ognuno con una breve descrizione di tragici episodi della barbarie nazista, il nome di un combattente per la libertà, il riferimento a una brigata. A queste informazioni si legheranno immagini di fiori, decine e decine quanti sono i giorni dell’anno, per rendere meno fosco lo scenario di morte che la guerra e il nazifascismo ci hanno purtroppo regalato. L’idea è stata proposta dal giovane David, e noi, come amministrazione, l’abbiamo sposata lanciandola per primi a livello nazionale con l’obiettivo di mantenere alta la coscienza civica della popolazione sul tema della Resistenza in nome della libertà».

Il programma della giornata prevede la sfilata della Banda musicale “Umberto Gentili” di Pieve Torina, la deposizione della corona di alloro al monumento ai caduti nel Parco della Rimembranza e, appunto, la passeggiata nella Resistenza. «In un momento in cui anche le occasioni che dovrebbero unire diventano motivo di divisione – conclude il primo cittadino – l’appello che parte da un territorio ancora martoriato dal sisma è quello di ritrovare unità e spirito comunitario come popolo italiano: per noi è stata l’unica strada che ci ha consentito di mantenere alta la speranza di continuare a vivere qui, in queste terre bellissime e fragili, nonostante le tante difficoltà».