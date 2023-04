MACERATA - Una serata di gala per i diplomati del 1973 e del 1998 il 12 maggio al ristorante Le Case

A 50 e 25 anni dal diploma classico l’associazione Amici del liceo classico di Macerata organizza per venerdì 12 maggio una serata densa di appuntamenti, ricordi e musica. I festeggiamenti inizieranno con una visita guidata alla scuola di corso Cavour, il pomeriggio.

Poi la kermesse si trasferisce al Resort le Case dove a partire dalle 18 ci sarà l’accreditamento dei presenti, la consegna dei gadgets ai festeggiati (i diplomati nel 1973 e del 198) ed uno spettacolo-talk show dal titolo “Il Leopardi ieri e oggi: ospite d’onore il classico Macerata”. Il talk show, dialettico, artistico e musicale, sarà condotto da Paola Pagnanelli. «Un modo gioioso e carismatico per far ripartire l’attività dell’Associazione – commenta il presidente Piero Alberto Tulli – che riprende con un format che vorremmo replicare anche nei prossimi anni: l’incontro dei diplomati; ma non solo, nel corso della serata illustreremo anche un dettagliato programma di attività futura. Abbiamo sperimentato che questo vincolo di appartenenza al classico è veramente sentito e noi volentieri cerchiamo di favorirlo anche con queste manifestazioni; sanno un po’ di amarcord, ma sono momenti formidabili per rimettere a fuoco fotografie stampate nella mente di ognuno di noi».

La serata si dividerà in due parti, intervallata dal buffet. L’apertura è affidata al coro del liceo diretto da Paola Garofolo e Giacomo Canullo. Poi i saluti istituzionali. Quindi il talk show che proporrà interviste (ex studenti divenuti affermati professionisti), brevi filmati ed intermezzi musicali: l’ospite d’onore è rappresentato dagli studenti, ex ed attuali, e dai docenti del liceo. Si esibiranno, come strumentisti e cantanti, i docenti Lorenzo Bigioni, Gionni Branchesi, Elio Catalini, Sofia Vinciguerra e Tonino Zampa; interpreti canore saranno le ex studentesse Eleonora Francesconi e Camilla Ruffini; interverranno altre due ex, Elisa Re, giovane autrice ed Angelica Nicole Ricca, rappresentante della nuova generazione di comunicatori.

L’associazione prima della data del 12 maggio patrocinerà anche un evento legato alla notte nazionale dei licei classici, il 5 maggio, nell’aula ex Confucio del liceo con Antonella Prenner che presenterà, alle 15.30 “Donne e potere nell’antica Roma”. Antonella Prenner è docente di letteratura latina presso l’università Federico II di Napoli ed è autrice di tre altri romanzi: Tenebre, Caesar, Il canto di Messalina. «Abbiamo partecipato con convinzione a questa interessante proposta dell’Associazione – commenta la dirigente Angela Fiorillo – poiché il legame che unisce i nostri studenti, anche quando se ne vanno dal liceo per andare incontro alla loro storia futura, è forte, è importante, cementa amicizie e permette lo scambio di formazioni ed esperienze molto interessanti, maturate in ogni parte d’Italia e del mondo. La serata che organizziamo ce ne darà una dimostrazione tangibile. Da qualche anno il nostro liceo classico ha, come compagno di viaggio, anche il linguistico: una ricchezza ulteriore, seppure con una formazione differente, ma sempre aperta alla capacità di trovarsi bene in Italia e nel mondo: una sorta di pratica di cosmopolitismo che può solo giovare ai nostri giovani».

Per info e prenotazioni, entro il 30 aprile, ai seguenti numeri: Piero Alberto Tulli 338.7636647 Simonetta Arcangeli 338.1384878