MACERATA - Lo spettacolo di domani, domenica 23 aprile, chiude il convegno itinerante dal titolo “Le Insorgenze Antifrancesi nelle Marche del 1796-1799”, iniziativa dell’associazione culturale “La Torre che Ride”

di Fabrizio Cortella

Termina a Macerata, con la rappresentazione del dramma storico “La Hoz, il Ribelle”, domani domenica 23 aprile, il lungo percorso del convegno itinerante dal titolo “Le Insorgenze Antifrancesi nelle Marche del 1796-1799” che ha preso le mosse in quel di Civitanova Alta il 3 marzo scorso su iniziativa dell’associazione culturale “La Torre che Ride” e che ha toccato molti luoghi della regione. Si è trattato di una serie di conferenze a più voci abbinate alla messa in scena originale di Stefano Cosimi il cui obiettivo dichiarato è la valorizzazione del patrimonio storico delle Marche legato ai fatti, alle persone e ai contrapposti sentimenti scatenatisi durante il famigerato “triennio giacobino” che vide la penisola invasa e conquistata dall’Armata d’Italia del giovane generale Bonaparte.

In seguito alla campagna, irrompono nella Penisola le idee di libertà, di fraternità e di uguaglianza della Rivoluzione Francese, ma arriva anche la leva obbligatoria e i Francesi si rendono responsabili di vessazioni contro il culto cattolico, di requisizioni, di spoliazioni delle maggiori opere d’arte, di furti e di stupri ai danni della popolazione. Contro i Francesi, e i giacobini italiani loro alleati, si leva quindi il risentimento spontaneo del popolo che genera il fenomeno delle Insorgenze. Bande di contadini, artigiani e gente del popolo, ma anche sacerdoti ed ex soldati, cominciarono a insanguinare molte aree del Paese con scontri talora particolarmente violenti.

L’arrivo nelle Marche della controversa figura del giovane generale Giuseppe La Hoz, già ufficiale austriaco, poi della Repubblica Cisalpina, porta all’unificazione delle masse insorgenti locali sotto un unico capo. Francesi e giacobini vengono battuti e costretti a rinchiudersi ad Ancona: è l’inizio di un grande sogno, ma che terminerà presto, drammaticamente. Lo spettacolo, scritto e diretto da Stefano Cosimi, è la ciliegina sulla torta del citato convegno itinerante, inserito nel più ampio progetto “Storie marchigiane”, che si conclude al Teatro Società Filarmonico Drammatica, a Macerata, con ingresso gratuito alle 17.15. Grazie all’amichevole collaborazione della Compagnia Filarmonico Drammatica “A. Caldarelli”, padrona di casa, a calcare la scena allestita da Beatrice Cucchi (scenografia) e Stefano Zagaglia (luci), saranno ben dodici gli attori tra cui ci limitiamo a citare Mattia Storani nei panni del protagonista La Hoz. La pièce ha finora riscosso un bel successo di pubblico dovunque è stata rappresentata: un altro bel colpo messo a segno da “La Torre che Ride”, nata nel 2012 e attualmente ospitata da Civitanova dopo i recenti successi nel raccontare le storie semi-dimenticate delle Marche: da “L’assedio di Ancona” del 2021, racconto dell’attacco mosso nel 1173 dal Barbarossa e dai Veneziani a “Lodovico Scarfiotti, il pilota”, dedicato all’ultimo pilota italiano ad aver vinto con la Ferrari il GP di Formula Uno a Monza, fino a “La notte di San Giovanni”, nel 2022 , la vicenda del primo moto carbonaro in Italia, avvenuto nel 1817 proprio a Macerata.