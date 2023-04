CIVITANOVA - Lectio del professor Stefano Papetti organizzata da Archeclub e Lions per approfondire e valorizzare l'opera che risale al 2001 in occasione della riapertura del locale con la gestione di Natasha Stefanenko

Chi non è di Civitanova ancora si stupisce, alzando gli occhi, mentre sorseggia un caffè, di vedere sulle volte dell’Antico Caffè Maretto le donne sensuali e innocenti di Milo Manara.

Un’iconografia inconfondibile e che rendono il locale di palazzo Sforza un piccolo scrigno d’arte. A realizzarlo, su disegno e bozzetto del Maestro alto atesino, alcuni studenti che hanno seguito alla lettera le indicazioni per realizzare sulle volte un piccolo capolavoro.

Di questo si è parlato ieri pomeriggio nel corso dell’incontro organizzato da Archeoclub e Lions club con il professore Stefano Papetti nella sala consiliare di Civitanova. Presenti anche Gianluca Crocetti, presidente della commissione cultura e turismo, il consigliere Piero Croia, Anna Maria Vecchiarelli presidente dell’Archeoclub e del Lions Club Cluana, Roberto Giannoni consigliere nazionale Archeoclub e presidente del Lions Club Host, Alvise Manni presidente del centro studi civitanovesi.

L’opera di Manara risale al 2001 in occasione della riapertura dell’antico caffè con la gestione dell’attrice e conduttrice televisiva Natasha Stefanenko, oggi civitanovese a tutti gli effetti. Numeroso il pubblico intervenuto rimasto affascinato dalla lectio che professor Papetti che ha individuato i rimandi artistici del Rinascimento nelle figure e nell’iconografia di Manara. Non è la prima volta che Civitanova dedica approfondimenti culturali all’opera di Manara in città.

«Siamo lieti come associazione Lions e Archeoclub di dare risalto a ciò che non è abbastanza conosciuto e valorizzato. Nella presentazione l’abbiamo definita “La nostra cappella Sistina di Manara” ed è stato un piacere ascoltare il confronto fatto dal professor Papetti tra questo soffitto e quelli classici come quelli di Andrea Pozzo e sulle figure femminili dal Botticelli a Parmigianino: Siamo molto contenti di come è andata e riproporremo iniziative simili».