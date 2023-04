PROMO - Si è tenuto ieri al bar Pistello il primo evento sulla mobilità sostenibile in provincia di Macerata

Grande successo per il Menchi Fantic Day di Macerata. Si è tenuto ieri al bar Pistello di via Pace, il primissimo Fantic Day per la provincia di Macerata. Un evento promosso dalla storica concessionaria Menchi 1921, che ufficializza con questa data, la nuova ed esclusiva collaborazione tra l’azienda maceratese e il brand Fantic.

Il Fantic Day ha rappresentato infatti il debutto della concessionaria come nuovo rivenditore per la provincia di Macerata dei mezzi Fantic Motor: biciclette elettriche urban e e-Mtb, scooter elettrici Issimo e le storiche e super innovative moto enduro, rally e il mitico scrambler Caballero, icona del brand. Un appuntamento che la Menchi punterà a ripetere ogni anno all’arrivo della bella stagione.

Perché Fantic? Tanti i tratti che lo accomunano al brand Menchi: tradizione, innovazione e sostenibilità. Storico marchio del motociclismo italiano, anche Fantic ad oggi si rinnova grazie ai nuovi mezzi della mobilità elettrica.

Infatti Fantic Motor come la Menchi, con il Joine Store di Civitanova, ha intrapreso ormai da anni la strada verso una mobilità sempre più sostenibile, con mezzi innovativi, di design e a zero emissioni: scooter elettrici e e-bike, non solo urban ma anche Mtb, enduro e rally.

La gamma di moto e veicoli Fantic vi aspetta in Via Cluentina, 16/a a Piediripa di Macerata nella concessionaria Menchi. Anche la gamma elettrica di bici e scooter, che troverete anche a Civitanova al Joine Store di via Colombo, 18.

(Articolo promoredazionale)