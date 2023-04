MACERATA - Mercoledì 26 aprile a Unimc, incontro con esperti del settore per ascoltare le iniziative intraprese e le concrete esperienze legate alla gestione dei musei e al turismo

Una nuova occasione di confronto tra studenti e professionisti del mondo del lavoro: è l’incontro “Beni culturali e turismo nello sviluppo dei territori” promosso dall’università di Macerata per mercoledì 26 aprile alle 10 nell’aula magna del Polo Bertelli. L’iniziativa ha come obiettivo quello di favorire una sempre maggiore rispondenza tra il percorso di studi e le specifiche professionalità richieste dal mercato del lavoro locale, nazionale e internazionale. Si è voluto dar voce agli esperti dei settori interessati per ascoltare le iniziative intraprese e le concrete esperienze legate alla gestione dei musei e al turismo, fornendo, al tempo stesso, agli studenti un supporto per l’ingresso nel mondo del lavoro attraverso il sostegno e la costruzione di una rete di relazioni tra imprese, associazioni e enti. Oltre a diversi esperti del mondo dei musei, della gestione dei beni culturali e del turismo, interverranno l’assessore regionale Chiara Biondi con delega anche alla valorizzazione dei beni culturali, Paola Marchegiani, dirigente del dipartimento sviluppo economico e del turismo della regione Marche, Luigi Gallo, direttore regionale Musei delle Marche e Alessandro Gentilucci, presidente dell’unione montana Marca di Camerino e vice presidente del Parco dei Sibillini. Sarà possibile seguire l’incontro anche a distanza tramite piattaforma Teams. Per informazioni: https://bct.unimc.it.